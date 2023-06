Dolf Jansen schreeuwde tegen zijn ochtendkrant

Sommige mensen hebben moeite zich aan te passen aan een nieuwe realiteit. Manfred Weber is zo iemand, stelt Druktemaker Dolf Jansen vast. “Manfred Weber klinkt als een betrouwbare loodgieter uit Oberhausen, specialiteit: verstopte zwanenhalzen.” Maar Weber is de leider van de EVP, de christendemocraten in het Europarlement. En die christendemocraten probeerden de Natuurherstelwet van Frans Timmermans vandaag tegen te houden. “Weber weigert de realiteit te aanvaarden, of is zo blijven steken in een eerdere versie daarvan dat hij niet anders kan dan heel erg tegenstemmen.” Voor Dolf Jansen reden om tegen zijn ochtendblad te schreeuwen over die achterhaalde realiteit: “Ja, Manfred, ja! In een lang geleden versie van de realiteit toen de christendemocraten zorgden dat er honderden miljarden in subsidies in boerenrichting bleven stromen. Terwijl Big Agro, die direct en indirect een groot deel van die euro’s binnenharkte, zorgde dat jullie aan de macht bleven.” Gelukkig leven we inmiddels in een nieuwe realiteit.