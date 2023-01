Dolf Jansen over Willem Engel, boze boeren en Johan Derksen

In de voorstelling ‘Flitsbezorgd’ staat Dolf Jansen uitgebreid stil bij het fenomeen ‘bange mannen’. In zijn 34ste oudejaarsconference heeft de man die sneller praat dan hij rent – en dat wil in zijn geval wat zeggen – het verder onder meer over de boze boeren, Willem Engel en Johan Derksen. De Volkskrant omschrijft de “activistische comedy” als “lekker uitgesproken als altijd”.