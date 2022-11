Dolf Jansen krijgt de gereformeerde urinestraal van Sywert niet meer uit z’n hoofd

Als gevolg van de mondkapjesplicht was de bril van Druktemaker Dolf Jansen de afgelopen twee jaar permanent beslagen. Maar je zult er Jansen niet over horen klagen. Hij wil graag zijn dankbaarheid tonen aan degenen die ervoor zorgden dat ze er überhaupt waren: “Naar mensen als Hugo de Jonge en alle jonge dynamische ondernemers waarmee hij zich verbond.”

“Mijn beeld van de mondkapjesdeal zal vooralsnog zijn: Sywert van Lienden in een open raam van het ministerie van VWS, vastgehouden door een topambtenaar die z’n carrière ook graag anders had gezien, Sywert die z’n opwinding over de woorden ‘ik doe alles om niet’ en de miljoenen die ‘m dat gaat opleveren, weet om te zetten in een fijne gereformeerde urinestraal, terwijl minister De Jonge goedkeurend toekijkt en broedt op een beeldspraak die dit allemaal in een paar woorden weet te vatten. Het is een beeld dat mij doet terugverlangen naar een langdurig beslagen bril.”