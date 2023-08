Dolf Jansen kan niet leven met de naam 'Hans' voor een verwoestende storm

'Hans is niet de naam van een vernietigende orkaan-achtige', zegt Dolf Jansen in De Nieuws BV over de storm die al dagen Scandinavië teistert. 'Hans is je collega die eigenlijk altijd een zo te zien door zijn moeder gebreide trui draagt omdat dat in de winter gewoon lekker warm is en in de zomer is het toch wat fris op de afdeling. Hans is filiaalchef van het Kruidvat verderop. Hans is een ex, althans iemand waarmee je het één keer gedaan hebt, en je enige herinnering daaraan is dat hij daarna zijn pyjama aandeed.'