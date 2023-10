Dolf Jansen is bang dat we straks steeds minder weten en steeds meer vinden

“Ik heb het idee dat we steeds meer verzeild raken in een warboel van informatie, halve feiten, bewuste desinformatie. Dat het er steeds minder om gaat wat er gebeurd is en waarom, maar wat je ervan vindt – ook al kun je niet weten wat er gebeurd is. Ik ben oprecht bang dat we in de komende jaren steeds minder echt weten en ondertussen wel steeds meer gaan vinden. Waardoor we steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Wie luistert weet straks niks meer.”