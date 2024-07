Dolf Jansen gelooft in het serieus nemen van boosheid én in het blijven volgen van de regels

Druktemaker Dolf Jansen ziet het fenomeen ‘moving the goalposts’ overal in de samenleving, vertelt hij in De Nieuws BV. “Als mensen zich niet aan afgesproken regels houden door tweets te sturen die het kabinet of de leider daarvan ondermijnen, door vanuit de bankjes van de Tweede Kamer lelijke dingen te roepen terwijl de interruptiemicrofoon daarvoor bedoeld is en de Kamervoorzitter op al die momenten net effe bezig was een gedicht voor de volgende dag uit te zoeken, denk ik, heb je een dilemma.” Verzet is nodig, maar niet op dezelfde hoge toon. Je moet de boosheid en zorgen van mensen serieus nemen, met hen in gesprek gaan, maar ook de regels blijven volgen, vindt hij.