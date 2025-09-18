Doe ons een centrumlinks kabinet, dat is beter voor iedereen Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 283 keer bekeken • bewaren

Marcel Kolder

Nederland staat voor grote uitdagingen, maar die zijn geen onoverkomelijke problemen. Klimaatverandering, woningnood, druk op de zorg en politiek cynisme kunnen wél worden opgelost – met daadkracht, visie en samenwerking. Het is tijd voor een kabinet dat niet langer stilstand tolereert, maar vooruitgaat, verbindt en echte verandering durft te maken.

Stel je een coalitie voor die een fundamentele koerswijziging maakt. Een Nederland waarin welvaart niet alleen wordt gemeten in geld, maar in welzijn, positieve gezondheid en bruto nationaal geluk. Waar schone lucht, toegankelijke woningen, betekenisvol werk en een circulaire economie geen idealen zijn, maar de basisnormen. Waar scholen, werkplekken en vervoerssystemen echt voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht achtergrond of beperking.

Mijn dochter heeft een ernstige beperking. Haar dromen zijn groot. Of ze die kan waarmaken hangt niet af van haar potentieel, maar van het systeem eromheen. Hetzelfde geldt voor talloze andere kinderen, ouders, werkenden en ondernemers: hun kansen om mee te doen, om te bloeien, worden bepaald door beleid, toegankelijkheid en inclusie.

Daarom pleit ik voor een kabinet dat daadkracht toont en de uitdagingen van onze tijd niet als onoplosbare polycrises ziet, maar als kansen voor echte verandering. Een kabinet dat:

Banen creëert binnen de circulaire economie, bijvoorbeeld door recyclingbedrijven, duurzame bouw en hernieuwbare energie te stimuleren.

Gezonde leefomgevingen en schone lucht garandeert, zoals groene stadsparken, fietsvriendelijke wijken en schonere industrie.

Woningen, werkplekken en vervoer toegankelijk maakt voor iedereen, van rolstoeltoegankelijke kantoren tot betaalbare huurwoningen en openbaar vervoer dat iedereen bereikt.

Ervaringsdeskundigen actief laat meebeslissen, bijvoorbeeld door mensen met een beperking, mantelzorgers of jongeren te betrekken bij beleidsvorming.

Bestaanszekerheid garandeert, zoals een stabiel minimuminkomen, toegankelijke zorg en onderwijs dat kansen biedt ongeacht achtergrond.

Welzijn en bruto nationaal geluk centraal stelt, bijvoorbeeld door preventieve zorg, mentale gezondheid, sociale verbindingen en gemeenschapsinitiatieven te versterken.

Met CDA, D66, GroenLinks-PvdA, SP, Partij voor de Dieren, Volt, Denk, BIJ1 en ChristenUnie kan er een coalitie ontstaan die de oude tegenstellingen overstijgt. Geen politieke spelletjes, geen kortetermijnpolitiek, maar een gezamenlijke visie voor een land dat rechtvaardig, inclusief en toekomstbestendig is.

Het is tijd voor een Nederland dat inspireert in plaats van verdeeld. Een Nederland dat verbindt, kansen opent en perspectief biedt – voor iedereen.

Een Nederland waarin we eindelijk de kracht van samenwerking omarmen, en niet de macht van verdeeldheid.