Doe mee aan het VVD-vakantiespelletje 'De Grootste Sch*ft' Opinie Vandaag • leestijd 4 minuten • 95 keer bekeken • Bewaren

Een ‘ranzige’ partij noemt Johan Vollenbroek van het onvolprezen MOB de VVD. Politicologen maken een vergelijking met de Republikeinse partij in Amerika. Al is Rutte geen Trump, hij heeft de ‘voorheen liberaal genaamde’ VVD wel degelijk omgevormd tot een rechts-populistische partij.

Met mijn grootvader gaan velen nog wat verder in hun kwalificatie van: ‘schoftenpartij’. Naar aanleiding van mijn stukje op Joop over hem mailde iemand instemmend dat de VVD volgens haar darwinistisch mensen met een uitkering, beperking of een zorgbehoefte, en vooral armen, beschouwt als losers aan wie de politiek geen aandacht moet besteden omdat ze de ellende nu eenmaal aan henzelf hebben te wijten. Een ander reageerde met de opmerking dat voor een miljonairspartij als de VVD zulke mensen zelfs niet eens bestaan. Die hebben nu eenmaal geen golfvaardigheidsbewijs.

Maar laten we eens iets positiefs doen met die ‘voorheen liberaal genaamden’. Iets waaraan we echt plezier kunnen beleven. Daarom heb ik het volgende spelletje voor de vakantie bedacht: De Grootste Sch*ft m/v/x (DGS)?

Het geheugen heeft een verzachtende werking. Sch*ften kunnen langzaam maar zeker verdwijnen uit de media, zodat je uiteindelijk nauwelijks meer aan hen denkt. En dan soms wat milder. Jongeheer Wiegel ging van Den Haag naar Leeuwarden. We zagen hem jaren later met een Friese boeier in de Hofvijver dobberen. Grappig. En wij bleken beiden van Weduwe Joustra’s Berenburger te houden.

Maar toen kwam hij in de Eerste Kamer, kregen we de Nacht van Wiegel en vervolgens decennialang in interviews het Orakel uit Diever. Of het Monster?

Hoho, we zouden positief blijven!

Het DGS-spelletje gaat zo. We zitten met een aangenaam gezelschap in een café, park, thuis, tent, de auto of de trein (niet in de stiltecoupé!) en vragen elkaar welke de drie grootste schoften in de VVD zijn anno 2026. Vervolgens tellen we de resultaten op en krijgen we een erepodium met de plaatsen 1, 2 en 3.

De probleemstelling is: wat doen ‘voorheen liberaal genaamde’ politici in het hier en nu aan sch*fterige dingen? Dus VVD’ers die deze dagen aan de weg timmeren, in en buiten de VVD-coalitie van Rob Jetten.

Dus geen Mark Rutte meer, hoe sch*fterig hij ook is en altijd zal blijven. Noch ‘voorheen liberaal genaamde’ non-valeurs als Fred Teeven en Halbe Zijlstra, die tegenwoordig plegen aan te schuiven in commerciële talkshows.

Evenmin wanneer Erik Wiebes of Carola van Nieuwenhuizen deze dagen akelige dingen beweren vanuit hun Gasbedrijven en McKinsey. Of wanneer Henk Kamp weer eens staat te draaien over de toeslagenaffaire en de aardbevingen in Groningen.

Bovendien…de voorstellen dienen serieus te worden onderbouwd. Paul Slettenhaar, die is toch wel erg Amstelveen. Dat Yeşilgöz een vrouw is of ooit lid was van de SP, wijzen we eveneens af als argument. En ja, Johan Derksen is lid, maar weet u dat echt wel zeker over Rinus Otte?

Nu niet meteen beginnen met Eelco Heinen of Bente Becker. Te snel. Duik eerst de VVD-diepte in. Laat rustig het hele gezelschap van Thierry Aartsen tot en met David van Weel de revue passeren. En na uw uitwisseling van meningen nog eens een keer.

Blijf uw criteria aanscherpen.

Wat weegt het zwaarst en welke van de ‘voorheen liberaal genaamden’ is de drager daarvan? Liegen of schelden? Klagen dat de belastingen nu al te hoog zijn? Afschaffen van regels die de burger beschermen? Blijven steunen van de Israëlische genocide? Van Trump en zijn tech-oligarchen? Regeren met fascisten, maar een brave linkse partij demoniseren en uitsluiten? Als kabinet formeel de spreidingswet uitvoeren, maar als partijbestuur toestaan dat VVD-wethouders overal in ons land deel uitmaken van colleges die formeel expliciet asielzoekers weren? In navolging van Wilders Marokkanen stigmatiseren?

Gewelddadige rechts-extremistische demonstranten bagatelliseren als ‘bezorgde burgers en boeren’, maar een wet voorbereiden waarin als terroristen gelden: geweldloze demonstranten zoals u en ik tegen de milieuvernietiging, genocide of fascisme? Komen daarvoor ook beroepsverboden?

Voorheen liberaal genaamden 1989-2024

Ik ben benieuwd welk drietal uit de bus komt.

Heeft u er inmiddels schik in gekregen? Dan kunt u een volgend spelletje spelen met de vraag welke drie VVD’ers de grootste sch*ften waren tussen 1989 en 2024. Zo kunnen bovengenoemde politici die eerder afvielen weer leuk meedoen. Maar hanteer ook hier de uiterste zorgvuldigheid. Want jammer, maar helaas, ‘Boeren Keesie’ Berkhouwer, die in Brussel graag kazen, worsten en flessen wijn verzamelde, valt buiten deze periode.

Jos van Rey en Ricardo Offermans zijn toch wel erg Roermond, maar hoe zit het met hun Frans Weekers? En overstijgen Wilma Verver respectievelijk Schiedam en Ton Hooijmaijers Noord-Holland? Het feit dat Ivo Opstelten als burgemeester ooit mijn geboortestad Rotterdam heeft ontsierd, mag voor mij geen rol spelen. Het gaat immers om het hele plaatje van een ‘voorheen liberaal genaamde’.

En Geert Dales? Ach, een nogal sneue figuur die al enige tijd de weg kwijt is. Herinnert u zich daarentegen nog de enige zinnige opmerking die GroenLinks-Kamerlid Mariko Peters ooit maakte, naast haar kwalificatie van de Gouden Koets als koloniaal? Zij noemde namelijk Nelie Kroes ‘een moordwijf’.

Wordt vooral niet te nostalgisch. Natuurlijk hebben Ed Nijpels en Joris Voorhoeve zich later gerehabiliteerd en verbleken mensen als Dijkstal en Dijkhoff bij de huidige VVD-gang. Maar wat deden zij in hun tijd volgens de normen van die dagen?

Of u het bij de huidige generatie ‘voorheen liberaal genaamden’ houdt, dan wel ook met die van 1989-2024 DGS gaat spelen, veel plezier.

Niet zozeer om het schieten, maar, om met Martinus Nijhoff te spreken, de sublieme momenten daartussen. ‘F*ck the Bolk!’

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