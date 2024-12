Doe es para-normaal?! Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 90 keer bekeken • bewaren

Een paar keer per jaar valt in de grote steden een zwart/wit vodje in de brievenbus met onderstaande tekst. Met name de taalfouten en grammatica maken nieuwsgierig naar de afzender (én natuurlijk de vraag; zouden hier daadwerkelijk mensen op reageren?!). De tekst is per vodje voorzien van een andere ‘Mr.’ en meestal ook van een ander mobiel nummer. Behoudens dat telefoonnummer, onderstaand de letterlijke tekst:

Wat Uw problemen ook zijn, ook wanhopge, neem contact op met

HELZIENDE, MEDIUM MR. GASSEM

Bekend door zijn uitstekende werk en de doeltreffendheid van zijn gift.

Specialist op alle gebieden: Niets is te laat in het leven!

Ik help u al uw moeilijke problemen oplossen zoals: familie, financiën, trouw tussen gehuwden en vrienden, geluk in liefde. Ik genees ieder complex, zowel geestelijk als lichamelijk, impotentie en bezweringen. Bescherming tegen elk gevaar, hulp bij het terugwinnen van uw partner. Onmiddellijk, sne resultaat. Zelfs in de meest hopeloze gevallen. Werkt serieus en gehin. Goed resultaat. U kunt mij elde dag bereiken tussen 08.00 tot 21.00 uur. TEL. 06 58 ** ** **

Het klinkt als een kermis-act: kijk in de glazen bol en ik voorspel u uw toekomst en toekomstige geliefde! In elk geval doet het denken aan vervlogen dagen waar men nog in magie en goede goocheltrucs geloofde. Eind negentiger jaren was daar ineens ‘de gemaskerde goochelaar’ die op televisie illusies ontrafelde en een kijkje achter de schermen gaf van de grote goocheltrucs. Een eeuwige zonde die zijn vakgenoten hem niet in dank afnamen. Het doorgezaagde meisje en de verdwenen olifant zouden nooit meer een publiek versteld doen staan.

Had James Randi nog geleefd dan waren de ‘Mr. Gassem’s’ van deze tijd reddeloos verloren. De ex-goochelaar maakte van zijn leven een queeste tegen alles en iedereen die de ‘tussenwereld’ of het ‘occulte’ verdedigde. Legendarisch werd zijn ‘Één Miljoen Dollar’-bod voor iedereen die het onomstotelijk bewijs van een occulte gebeurtenis kon geven. Randi is onmiddels gaan hemelen maar het bod staat nog altijd.

‘Someone everybody loves to hate’, een goochelaar die zijn trucs uitlegt en zijn collega’s ontmaskerde. Dat deed hij graag op zeer ironische, lichtvoetige wijze en ver voor de beruchte ‘masked magician’. Een van Randi’s beroemdste slachtoffers was de fameuze meester-lepeltjes-buigen, Uri Geller. Randi ontmoette hem en schreef een boek waarin hij Geller neerzette als een charmante oplichter. Sindsdien daagden velen hem voor het gerecht maar Randi kreeg altijd gelijk.

Zijn naam zou ook jarenlang verbonden blijven aan de redactie van ‘The Skeptical Inquirer’ (official journal of the committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal). De lijkwade van Turijn werd als een vervalsing weggezet en ook een beroemde ‘Yeti-foto’ werd grondig geanalyseerd waarbij men tot de conclusie kwam dat het ‘een schaduwrijke rotspunt’ betrof. Kirlian fotografie, astrologen, ‘slachtoffers’ van ontvoering door buitenaardse wezens, Indiaase goeroes die as uit de lucht produceerden, allen sneuvelden door Randi’s meedogenloze onthullingsjournalistiek.

Het comité evalueerde op zeer serieuze wijze controversiële paranormale claims en spande rechtzaken aan. Kwalijker werd het echter toen Randi ook ‘alternatieve’ geneeswijzen de oorlog verklaarde en niet alleen homeopathie en kwakzalverij doelwit werd maar hij zelfs chiropractie een “medical controversy..” noemde. Gelukkig ontbrak het de moderne Don Quixote niet aan zelfspot. Vroeg men hem naar zijn eigenlijke beroep dan noemde hij zich graag ‘charlatan’.