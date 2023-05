Doe als Wietze: nok ermee

27 mei 2023 - 8:39

In de basisbehoeften van de mens wordt voorzien door de land- en tuinbouw, en de mijnbouw. Die zorgen ervoor dat we kunnen eten, drinken, wonen, ons kleden, ons verplaatsen en eh... (tegenwoordig) 'sociaal mediëren'. Meer hebben we in principe niet nodig. De essentiële beroepen zijn dus beroepen die daarmee verbonden zijn. Het hele bouwerk van al die andere beroepen, funcies en banen die wij beoefenen, kan dus kort door de bocht gezien worden als onzinbanen à la Taams. Zo bestaat de wereld voor 90% uit onzinbanen. Van influencer tot prestatiemanager. Van van psychotherapeut tot acteur. Van antropoloog tot pianist. Ons natje en ons droogje, daar gaat het om. De rest is vrijetijdsbesteding.