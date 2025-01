Dodental Israëlische genocide in Gaza zeker 40 procent hoger dan tot nu gedacht

Het officiële dodental van de Israëlische genocide in Gaza is structureel te laag ingeschat. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek, gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift The Lancet. Het werkelijke aantal is zeker 40 procent hoger dan tot nu toe werd aangenomen. In de cijfers zijn alleen de slachtoffers van beschietingen en bombardementen meegenomen. Het werkelijke aantal omgekomen Palestijnen ligt nog vele malen hoger.