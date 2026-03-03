Dodental Israëlisch-Amerikaanse oorlog in Midden-Oosten loopt snel op

Het dodental door de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran is opgelopen naar 787. Dat meldt ANP op basis van cijfers van hulporganisatie Rode Halve Maan, die spreekt over aanvallen in 153 steden. De VS en Israël begonnen zaterdag met het bombarderen van Iran, dat circa 90 miljoen inwoners telt. Het dodental liep daarna snel op. De Rode Halve Maan sprak maandag nog van 555 doden. De slachtoffers zijn hoofdzakelijk burgers.
Journalisten van persbureau AFP maakten ook dinsdag melding van luide explosies in de zwaar gebombardeerde hoofdstad Teheran. Iraanse media berichten over ontploffingen in steden als Isfahan.
Ondertussen maakt Israël van de gelegenheid gebruik om ook Libanon opnieuw aan te vallen. Dat doet het naar eigen zeggen om het aan Iran gelieerde Hezbollah uit te schakelen, maar zoals gewoonlijk worden burgerdoelen niet ontzien. Onder meer enkele buitenwijken van Beiroet waren doelwit van de Israëlische bombardementen,. Maandag leidden de Israëlische aanvallen tot minstens 40 doden en 246 gewonden geleid, zo blijkt uit cijfers van het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Ook hier gaat het voornamelijk om burgers.
Meer over:actueel, oorlog in iran
Meld je hieronder gratis aan voor Joop NL. Iedere donderdag een selectie opvallende nieuwsverhalen, opinies en cartoons in je mailbox.