Dodental Israëlisch-Amerikaanse oorlog in Midden-Oosten loopt snel op Actueel 03-03-2026 • leestijd 1 minuten • 1391 keer bekeken • Bewaren

Het dodental door de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran is opgelopen naar 787. Dat meldt ANP op basis van cijfers van hulporganisatie Rode Halve Maan, die spreekt over aanvallen in 153 steden. De VS en Israël begonnen zaterdag met het bombarderen van Iran, dat circa 90 miljoen inwoners telt. Het dodental liep daarna snel op. De Rode Halve Maan sprak maandag nog van 555 doden. De slachtoffers zijn hoofdzakelijk burgers.

Journalisten van persbureau AFP maakten ook dinsdag melding van luide explosies in de zwaar gebombardeerde hoofdstad Teheran. Iraanse media berichten over ontploffingen in steden als Isfahan.