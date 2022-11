Doden en gewonden bij aanslag Istanbul, tijdelijk mediaverbod afgekondigd

Bij een aanslag in de straat Istiklal in het centrum van Istanbul zijn zes doden en zeker vijftig gewonden gevallen. De ontploffing werd veroorzaakt door een achtergelaten bom in een tas. Op het moment van de explosie was het druk in de winkelstraat die naar het Taksimplein leidt. Op beelden die worden gedeeld via sociale media, is te zien hoe mensen na de ontploffing wegrennen. President Recep Tayyip Erdogan liet weten dat “een vrouw” een rol zou hebben gespeeld. Het is nog niet bekend wie verantwoordelijk is voor de aanslag.