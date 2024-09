Doden en duizenden gewonden door exploderende piepers Libanon, Hezbollah wijst naar Israël Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 363 keer bekeken • bewaren

In Libanon zijn minstens 2750 mensen gewond geraakt door de ontploffingen van piepers. Ook vielen er zeker acht doden, waaronder een meisje van to jaar oud. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Het is nog niet duidelijk waarom de piepers vrijwel gelijktijdig zijn ontploft, de militante groep Hezbollah doet onderzoek. De Libanese minister van Informatie wijst Israël als schuldige aan en spreekt van een daad van agressie.

Onder de gewonden zijn veel strijders maar ook medici van Hezbollah. Het omgekomen meisje was de dochter van een lid van Hezbollah. Ze zat naast haar vader toen de pieper ontplofte. De explosies vonden vrijwel gelijktijdig plaats door het hele land. Op sociale media zijn beelden te zien van het moment van de explosie. Ook is te zien dat ziekenhuizen volstromen met gewonden. Van de gewonden zijn er zeker tweehonderd in kritieke toestand. Ook de Iraanse ambassadeur in Libanon, Mojtaba Amani, raakte gewond.

Een correspondent van Al Jazeera in Beiroet spreekt van een "groot veiligheidslek". Ook zegt ze dat "het communicatieapparaat van Hezbollah is gecompromitteerd" en spreekt ze van "een belangrijke ontwikkeling" in de strijd tussen Israël en Hezbollah.