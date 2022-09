Doden bij noodweer in Italië: 'extreem leermoment' Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 276 keer bekeken • bewaren

Noodweer in Italië heeft aan minstens 8 mensen het leven gekost. Vier mensen worden vermist, waaronder een kind dat werd weggerukt bij de moeder en meegesleurd in een overstroming. Tientallen burgers zijn gered uit bomen en van daken waar ze een veilig heenkomen zochten voor het snel stijgende water. De overstromingen worden veroorzaakt door hevige regenval in het midden van Italië, waaronder Marche en Toscane.

De president van het regiobestuur Marche, de extreemrechtse Francesco Acquaroli, stelt op Facebook dat de "meteorologische crisis" een "extreem leermoment" is. Burgers kregen donderdag al het advies een veilig heenkomen te zoeken. Op sommige plekken werden de scholen gesloten.

Videobeelden op sociale media en in de Italiaanse pers tonen hoe straten in steden zijn veranderd in kolkende rivieren. Huizen zijn ondergelopen en auto’s zijn meegesleurd met het water. Er zou op sommige plekken meer dan 400 millimeter regen in twee tot drie uur zijn gevallen. Ongeveer 180 brandweerlieden zijn ingezet bij tientallen reddingsoperaties, laten de autoriteiten weten.

Woensdag maakte de agrarische brancheorganisatie Coldiretti heeft donderdag bekendgemaakt dat het aantal voorvallen van extreem weer in de afgelopen 10 jaar is vervijfvoudigd. Deze zomer werden er 1642 voorvallen van extreem weer, zoals tornado's, hagel en zeer zware regenval, geregistreerd. Het noodweer heeft in 2022 voor zes miljard euro aan schade veroorzaakt, oftewel 10 procent van de totale landelijke opbrengst.