Dodelijke tabaksindustrie heeft met vapes hele nieuwe generatie jonge nicotineverslaafden binnengehengeld

Onderzoeksbureau I&O Research ondervroeg in opdracht van het kabinet in maart ruim 4700 Nederlanders van 12 tot 25 jaar. Ongeveer een kwart (27,4 procent) zegt in het afgelopen jaar minstens één sigaret te hebben gerookt en 21,7 procent heeft in die periode een e-sigaret gebruikt. Sommige jongeren combineren, de ene keer vapen ze en de andere keer roken ze. Het gebruik van de vape varieert van dagelijks tot een keer per maand.