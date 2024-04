Dodelijke hittegolf West-Afrika 'onmogelijk' zonder door mensen veroorzaakte klimaatcrisis

In bijvoorbeeld Mali, een van de zwaarst getroffen gebieden, werd het ruim 48 graden Celsius. Volgens de onderzoekers is de extreme hitte te wijten aan het gebruik van fossiele brandstoffen. Daarnaast is de industriële ontbossing er debet aan dat de aarde onvoldoende kon afkoelen. In West-Afrika en de Sahel was het overdag 1,5 graden en ’s nachts 2 graden warmer dan normaal. “Voor sommige mensen maar een klein verschil, maar voor de slachtoffers betekende die extra hitte het verschil tussen leven en dood”, aldus de onderzoekers. Het merendeel van de slachtoffers was ouder dan 60 jaar.