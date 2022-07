Dodelijk ongeluk in Italiaanse bergen waarschijnlijk gevolg van klimaatcrisis

Het is niet meteen duidelijk waardoor het ijs plots is losgekomen, maar de intense hittegolf in Italië kan volgens reddingswerker Walter Milan meegespeeld hebben. De voorbije dagen klommen de temperaturen op de piek tot 10 graden Celsius. ‘De hitte is ongewoon’, zegt Milan. ‘Dat is extreem op de piek. Het is duidelijk abnormaal.’