Dodelijk hantavirus profiteert van klimaatcrisis Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 612 keer bekeken • Bewaren

Vermoedelijk is de recente uitbraak met het hantavirus begonnen in Argentinië. Daarvandaan vertrok het cruiseschip Hondius begin april. Argentinië staat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO bovenaan de lijst met landen met veel infecties. En dat worden er alleen maar meer door de klimaatcrisis, meldt het AD.

De hogere temperaturen en extremere regenbuien spelen het hantavirus in de kaart. Ook gele koorts en dengue zijn daardoor aan een opmars bezig. Vorig jaar had Argentinië te kampen met extreem weer met zware regenbuien, mede onder invloed van het weerfenomeen El Niño.

“„Die regen leidde tot enorme vegetatiegroei waardoor meer zaden verspreid werden die weer blad-etende knaagdieren aantrokken.’’ En dus groeide hun populatie enorm, alsook de kans op besmette soortgenoten en dus op overdracht tussen dier en mens.”

Meer over: actueel , hantavirus , argentinië , klimaatcrisis