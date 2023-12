Dode musea (bestaan niet)

Een op zichzelfstaand gebouw beschouwen op zich zelf, is dat een pleonasme? An sich, as such dus. Wonderlijke bijkomstigheid is vervolgens de staat van het geheel, meestal de reden van sluiting. Er wordt verbouwd dan wel verherbouwd. Steigers, buizen, allerlei stalen staketsels en steigerdoek geven het gebouw een volledig nieuw aanzicht. Het staat niet alleen lelijk in de weg of verhult de interessante architectonische lijnen, er kan wel degelijk sprake zijn van een welkome aanvulling óp die lijnen. De ligging en zelfs de weersomstandigheden dragen allen belangrijk bij aan die verstilde aanblik.