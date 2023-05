Dode en gewonden bij Russisch bombardement op ziekenhuis Oekraïne

26 mei 2023 - 19:15

JasDon 26 mei 2023 - 16:50 "GMatth52 maakt weer duidelijk waar het probleem zit, lekker klagen over een verbond wat een aangevallen land steunt tegen een agressor dan zich te richten op Rusland." Juist het ingrijpen van de VS in de binnenlandse aangelegenheden van Oekraïne -de Maidancoup februari 2014 en het installeren van een overgangsregering, die op aansluiting bij de NAVO koerste- was aanleiding voor het eerste Russische ingrijpen, 2014. De uiteindelijke oorzaak van het conflict is het schenden van het vertrouwen van Rusland in de belofte van de VS in 1990, dat de NAVO zich niet oostwaarts zou uitbreiden: "Baker assured Gorbachev that “neither the President nor I intend to extract any unilateral advantages from the processes that are taking place,” and that the Americans understood that “not only for the Soviet Union but for other European countries as well it is important to have guarantees that if the United States keeps its presence in Germany within the framework of NATO, not an inch of NATO’s present military jurisdiction will spread in an eastern direction.” (...) [Gorbachev:]"It goes without saying that a broadening of the NATO zone is not acceptable.” Baker affirms: “We agree with that.”" Document 06 Record of conversation between Mikhail Gorbachev and James Baker in Moscow. (Excerpts) Feb 9, 1990 Source: Gorbachev Foundation Archive, Fond 1, Opis 1. National Security Archive, 'declassified documents', gepubliceerd 12-12-2017