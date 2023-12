Documentaire toont schokkend gedrag van Franse filmster Gérard Depardieu Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 534 keer bekeken • bewaren

Onderzoeksjournalisten van de publieke omroep France 2 hebben schokkende gedragingen opgedoken van de Franse filmster Gérard Depardieu. Ze hebben een heel archief met beeldmateriaal doorgespit en tientallen getuigen gesproken. Er blijkt sprake van een aanhoudend patroon van minachting voor vrouwen, zo is te zien in de reportage.

Actrices die ooit met hem samenwerkten, maar ook andere getuigen vertellen voor de camera hoe Depardieu vrouwen systematisch agressief benadert en er bijvoorbeeld op de set ook een sport van maakt om met zijn hand onder hun rok te gaan, tot in hun slipje toe. Tijdens hun onderzoek stootten de journalisten ook op beelden uit 2018, toen Depardieu door een cameraploeg gevolgd werd tijdens een bezoek aan Noord-Korea. Aangezien de vrouwen die daar zijn pad kruisen geen woord Frans begrijpen, houdt Depardieu zich niet in. Zonder uitzondering en zonder enige gêne maakt hij de ene na de andere misplaatste opmerking, bijvoorbeeld over hun geslachtsorgaan. Ook een meisje van 10 dat aan het paardrijden is, wordt niet gespaard.

In de media hebben al eerder 14 vrouwen hun relaas gedaan over het seksueel agressieve gedrag van de acteur die ook buiten Frankrijk beroemd is en een Oscar won voor zijn vertolking van Cyrano de Bergerac. Er is ook aangifte tegen hem gedaan. Donderdag kwam er een nieuwe aangifte wegens aanranding bij. Klachten van vrouwen tegen hem zijn vaak genegeerd vanwege zijn sterrenstatus. In de documentaire vertelt een vrouw hoe ze protesteerde tegen het gedrag van de acteur en te horen kreeg dat ze haar mond moest houden als ze nog carrière wilde maken.