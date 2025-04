Docenten woedend dat coalitie bezuinigt op taal en rekenen, CDA ontdekt dat het is bedrogen

Onder meer het CDA steunde die bezuiniging van 1,1 miljard in de Eerste Kamer. CDA-Kamerlid Harmen Krul voelt zich nu bekocht. “Dit was niet de afspraak. Op 8 april is de OCW-begroting in de Eerste Kamer aangenomen, met amendementen die bezuinigingen deels terugdraaien, nu krijgen we een Voorjaarsnota waarin doodleuk opnieuw enkele van die net teruggedraaide bezuinigingen staan.”