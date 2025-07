Docenten riskeren celstraffen dankzij nieuwe asielwet

In de donderdag aangenomen asielnoodmaatregelenwet staat dat hulp aan ongedocumenteerden strafbaar is. De Tweede Kamer heeft dat aan de wet toegevoegd, op voorstel van de extreemrechtse eenmanspartij PVV. Justitie- en asielminister David van Weel (VVD) heeft gezegd de Raad van State nog om advies te vragen, om zo onder meer het nog twijfelende NSC toch voor de wet te laten stemmen.

Volgens de voorzitter van de PO-Raad, Freddy Weima, hebben alle kinderen in Nederland recht op onderwijs, ongeacht hun status of hun herkomst. "Met de vraag of iemand van pakweg tien jaar oud wel over de juiste documenten beschikt, moeten wij helemaal niet bezig zijn."