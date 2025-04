Docente ontslagen omdat ze trans leerling bij diens voornaam noemde

In de Amerikaanse staat Florida is een lerares van een middelbare school ontslagen omdat ze een transgender leerling bij diens voorkeursnaam noemde, zonder toestemming van de ouders. Dat meldt The Washington Post. Het is het eerste bekende geval waarbij een docent zijn of haar baan verliest door deze wet. De zaak maakt deel uit van strengere regels in Florida en andere Republikeinse staten, die het bestaan van transgender jongeren op scholen ontkennen en proberen uit te wissen.