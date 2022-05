Docent schotelt leerlingen racistische opdracht voor waarin Obama met aap vergeleken wordt

22 mei 2022 - 11:06

Ik zal wel een "Woke" zeikerd zijn, maar in vredesnaam. Hoe kan je onder dit artikel met dit soort formaliteiten reageren? Dat de mens een primaat is. Ik vind het verbijsterend. Net als dat je geen racist kan zijn omdat moslims geen ras is. Dit is nu typisch zo'n soort van racisme wat je ongeacht je politieke voorkeur gewoon keihard en zonder aanzien moet veroordelen. Punt uit. Geen rare onzinnige juridische formuleringen. Geen biologisch gezwam. Dit soort reacties vormen de voedingsbodem voor mensen die het over institutioneel racisme hebben. Of Woke zijn. Niemand is geïnteresseerd in je mens is een primaat verhaal. Alleen wat nationalisten hier. We hebben allemaal biologie gehad. En we weten dat. In sommige gevallen is maar 1 kant goed. Veroordelen dit soort haat speech. Dit soort kwaadaardig racisme. Ook nog over de rug van een president heen. En die biologie les mag je mij en de rest hier wel besparen.