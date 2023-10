Docent omgebracht op school in Noord-Frankrijk, verdachte stond geregistreerd wegens radicalisering

In de Noord-Franse stad Arras, uit de geschiedenis ook bekend als Atrecht, is een docent doodgestoken door een man. Twee anderen zijn gewond geraakt. Franse media melden dat de man Allah Ahkbar riep. Hij zou bekend zijn bij de autoriteiten onder meer vanwege radicalisering. Het gaat om een oud-leerling die uit Tsjetsjenië afkomstig is. Dat laatste roept ook herinneringen op aan de moord op de docent Samuel Paty, maandag drie jaar geleden. Die werd door een 18-jarige Tsjetsjeen omgebracht nadat er commotie was ontstaan over het feit dat hij tijdens een les over de vrijheid van meningsuiting een cartoon over de profeet Mohammed had getoond.