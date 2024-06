Docent geschorst na 'verkoop' van kinderen van kleur op nagespeelde slavenmarkt

Een basisschooldocent uit Boston is geschorst vanwege het naspelen van een slavenmarkt in de klas, waarbij twee kinderen van kleur als handelswaar werden uitgestald. Ook gebruikte de docent het racistische N-woord en bestrafte het kind dat daar melding van maakte.

De docent plukte twee kinderen van kleur uit de klas en stelde ze tentoon voor de groep. Vervolgens ‘keurde’ de docent onder meer de tanden en kracht van de kinderen. Bij het voorlezen uit een boek over de slavernijperiode gebruikte de docent het N-woord, hoewel dat niet in het boek zelf voorkwam.

In een excuusbrief aan de ouders, heeft de onderwijsinspecteur laten weten de actie ‘onacceptabel’ te vinden. Ook schreef hij dat het rollenspel het leed bagatelliseerde en dat het traumatisch was voor de kinderen. Het schoolhoofd is ook geschorst, omdat zij een onderzoek naar het incident zou hebben bemoeilijkt.