Doceer alleen in het Engels als dat een toegevoegde waarde heeft en niet om studenten te werven

21 jun. 2023 - 18:48

“Nu kun je alleen maar teksten in het Engels aanbieden. Dit betekent dat wetenschappelijke ontwikkelingen voor Nederlandse studenten verborgen blijven” Ik betwijfel of dit klopt. Het zal per vakgebied verschillen, maar volgens mij publiceren Franse en Duitse onderzoekers in met name de exacte wetenschappen tegenwoordig ook in het Engels. Een Duitse promovendus natuurkunde zal te horen krijgen dat hij beter in het Engels kan publiceren, dan wordt zijn werk sneller opgepikt. Het Engels is de dominante taal in de wetenschap geworden: https://www.capstan.be/today-more-than-90-of-the-indexed-articles-in-the-natural-sciences-are-published-in-english-that-wasnt-always-the-case/ “Latin was the dominant language in medieval times and during the Renaissance but gradually faded out; in the 19th century science in Europe was split fairly equally between English, French and German. In the 20th century, by the 1970s, about 70% of world publication in science was in English and about 25% in Russian (all other languages combined made up about 5%). Today, more than 90% of the indexed articles in the natural sciences are published in English.” Het feit dat studenten tegenwoordig geen Duits en Frans meer kunnen lezen is natuurlijk om tal van redenen spijtig, maar niet in dit specifieke opzicht. Maar goed, dit geldt vooral in de exacte wetenschappen, in andere gebieden is het misschien anders. En het onderwijs is natuurlijk een andere zaak.