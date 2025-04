DNB-president Knot: 'We doen het proces van het compleet maken van pensioendossiers op de tast!' Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 241 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

Toezichthouder DNB ondermijnt met deze uitspraak dat transitie nieuw pensioenstelsel een vertrouwenwekkende operatie is.

In de pensioendocumentaire Zwarte Zwanen van omroep MAX is een voor alle pensioendeelnemers weinig vertrouwenwekkend gesprek te zien met Klaas Knot, de president van DNB, de instantie die toezicht moet houden op een vertrouwd proces van invaren naar het nieuwe pensioenstelsel.

De vraag rijst inmiddels of van een vertrouwd proces van de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel nog wel sprake kan zijn als er steeds meer vraagtekens kunnen worden geplaatst bij het onafhankelijk, competent en transparant toezicht op de verzekeraars en pensioenfondsen met alle informatie die de laatste tijd openbaar is gemaakt.

Het betreft hier wel de financiële belangen van 10 miljoen pensioendeelnemers met een collectief pensioenvermogen van ruim 1500 miljard euro. Waarover de pensioendeelnemers geen inspraak hebben! Corruptie, machtsmisbruik, schending van integriteit en bewust niet transparant zijn liggen dan op de loer, zoals zo duidelijk in het pensioendossier van havenarbeiders getoond wordt.

Met verzekeraars en enkele bestuurders als duidelijke winnaars en de havenarbeiders als niet geïndexeerde gepensioneerden, als ernstig gedupeerden. Waarvan met toepassing van fungerende wet- en regelgeving een greep in de havenpensioenpot van een kleine 2,5 miljard euro door een klein clubje van bestuurders, ten nadele van de pensioendeelnemers, toch als rechtmatig is beoordeeld. Binnen juridische kaders een juiste beslissing. Maar voor pensioendeelnemers die met hard werken pensioengeld hebben gespaard, valt dit niet gewoon niet uit te leggen.

De Nederlandse financiële sector is relatief klein en verweven. Zeker op topniveau. Er is regelmatig sprake van een zogenoemde "draaideurconstructie": mensen die bij DNB werken, maken de overstap naar banken, pensioenfondsen of verzekeraars, en soms weer terug.

Dit kan risico’s meebrengen zoals: belangenverstrengeling, ongelijke machtsverhoudingen en machtsconcentratie en gebrek aan onafhankelijkheid bij oordeelsvorming. Alsmede vervlakking van kritisch toezicht als oud-collega’s tegenover elkaar komen te staan. Een gebrek aan praktijkervaring in commerciële omgevingen kan bij de DNB als toezichthouder leiden tot blinde vlekken. Ook het evenwichtsbegrip in het toezicht op het pensioenstelsel is complex en juridisch nog niet geheel uitgekristalliseerd.

Genoeg redenen voor alle politici, die blind vertrouwen op de kleine kring van mensen in een besloten netwerk van bestuurders van pensioenfondsen en verzekeraars (de laatste met uitgesproken commerciële belangen) dat het transitieproces goed en vertrouwd zal verlopen, om zich nog eens goed achter de oren te krabben! Een pensioenaffaire met een ongekende omvang van 1500 miljard euro is helaas geen ondenkbaar doemscenario meer. Met alles wat nu bekend is over de feitelijke situatie in het transitieproces van het invaren.

Een time-out in dit transitieproces, nu het nog niet te laat is, is zeker geen overbodige luxe.