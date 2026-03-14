Dit zijn de echte problemen waar het om draait bij de gemeenteraadsverkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen draaien maar om één onderwerp: Geen (of wel) een azc in onze gemeente. Dat constateerde Klikbeet onlangs en niet als de enige. Want de rechtse partijen blijven ook op weg naar 18 maart hameren op de opvang van asielzoekers, al dan niet om onze aandacht af te leiden van andere en belangrijker problemen. Daarom hier een aantal aandachtspunten die je wel degelijk mee zou kunnen laten wegen voor je stem.

Natuurproblemen. Hoe staan de partijen tegenover het dempen van sloten, het illegaal kappen van houtwallen en het betrekken van bermen bij agrarische grond? Hebben ze beleid tegen landbouwgiffen, bijvoorbeeld bij lelieteelt? Tegen megastallen en dito slachterijen? Mestbeleid? Stimuleren ze biologisch boeren?

Hoe zijn hun standpunten over vuurwerk en vervuilende brandstapels met oudjaar en Pasen? Wat vinden ze van minikerncentrales, zonneparken en windturbines? En van Defensie dat kan doen en laten wat ze wil in natuurgebieden? Laten ze kampeerders met tenten en caravans van hun standplaats verjagen voor luxe vakantiewoningen?

Verkeer. Zijn er voldoende wegen met de een veilige maximumsnelheid? 30 en 60 in plaats van 50 en 80? Genoeg fietspaden? Bescherming van voetgangers? Kunnen kinderen buiten spelen? Is er beleid tegen hinder van fatbikes, scooters en motoren?

Stimuleren ze openbaar vervoer? Verzetten ze zich tegen aanbesteding van busvervoer aan Amerikaanse en Israëlische bedrijven?

Energie. Worden duurzame-energie-coöperaties gestimuleerd? Subsidies gegeven voor energietransitie en verduurzaming van gebouwen?

Wonen. Als ik eerlijk ben, wordt dit onderwerp deze dagen ook vaak genoemd, en niet alleen in het kader van ‘statushouders die altijd voorrang krijgen’.

Regie bij gemeente of projectontwikkelaars? Hoe zit het met de erfpacht? Hoe gaan de partijen om met leegstand? Genoeg woningen voor starters en voor sociale woningbouw? Optoppen, verbouwen en inbreien in de bebouwde kom? Geen parkeerplaats, dus geen woning? Bouwen in uiterwaarden en andere gebieden die in de toekomst onder water lopen?

Zorg. Hoe zit het met de kwetsbare groepen? Gunnen de partijen de lokale zorg aan cowboys? Beschermen ze arbeidsmigranten? Vangen ze daklozen waardig op? Verschaffen ze betaalbare kinderopvang? Kunnen vrouwen veilig naar een abortuskliniek lopen?

Vertegenwoordiging. Genoeg vrouwen in de raad? Ook anderszins divers? Is er een cultuurbeleid? Willen de partijen weg van de Amerikaanse techmaffia? Vergaderen ze - ondanks een landelijk verbod - nog steeds in besloten bijeenkomsten waar inwoners en journalisten niet worden toegelaten? Is er sprake van zogenaamde ‘intergemeentelijke samenwerking’, waarbij de raad formeel buitenspel staat?

Kijk niet alleen naar het maken van gemeentelijke wetten en regels, maar ook naar de handhaving daarvan. Handhaven gemeenten überhaupt? Gedogen ze overtredingen of strooien ze met uitzonderingen? Zwichten ze voor dreiging met juridische stappen? Buigen ze voor de grote spelers als de agro-industrie en al die lokale tata’s en chemoursen?

Leggen ze zich neer bij het beleid van hogere overheden of maken ze juist gebruik van de mogelijkheid om kritiek op Den Haag uit te oefenen? Bijvoorbeeld volharden tegen de opening van Lelystad International Airport, zoals Zwolle? Of de dappere Brummense wethouder die de uiterst vervuilende staalslakken van Tata van Den Haag niet meer mag weigeren en dat niet pikt.

Denk ook aan al de gemeenten die protesteren tegen de ontoereikende middelen om hun door de landelijke overheid opgedragen taken te vervullen. Wonen, zorg, uitkeringen, etc. In het komende ravijnjaar wordt dat alleen nog maar erger.

Wie deze onderwerpen voor zijn of haar gemeente afwerkt, zal absoluut niet verbaasd zijn te constateren dat behalve uiterst rechts ook de coalitiepartijen van ‘Fop Jetten I’ door de mand vallen. Evenals veel lokale partijen, die meestal een nog meer populistische variant zijn van VVD en CDA.

Maar weest gerust, kiezer: er zijn in uw gemeente wel degelijk partijen die veel van bovenstaande problemen serieus willen aanpakken.

