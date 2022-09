Dit wordt de winter van onze onvrede

In Engeland hebben ze een citaat uit Shakespeare voor wat we tegemoet gaan: the winter of our discontent, de winter van onze onvrede. Dat wordt een beetje uit de context gehaald want volgens de hertog van Gloucester in Richard III, is die voorbij. Hij zegt: "Now is the winter of our discontent made glorious summer by this sun of York; And all the clouds that lour´d upon our house in the deep bossom of the ocean buried".