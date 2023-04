Dit toilet is uitsluitend toegankelijk voor personen met een penis (of met een vagina) Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 167 keer bekeken • bewaren

Als geslacht en geslachtskenmerk wettelijk worden losgekoppeld, hoeft dat geen enkel probleem te zijn.

De heisa over de voorgestelde wijzigingen in de transgenderwet neemt toe. Dat komt omdat de Tweede Kamer vanaf 5 juni over dit onderwerp verder debatteert. Het ziet er naar uit dat een meerderheid het wel ziet zitten als het burgers vanaf 16 jaar volkomen vrij staat zelf hun gender te bepalen. Ze hoeven zich niet te laten beperken door de geslachtskenmerken van hun lichaam. Operaties zijn niet meer verplicht. Je hoeft zelfs geen psychologisch advies meer in te winnen.

In het debat gaat het nogal over nu nog voor vrouwen bestemde toiletten en doucheruimtes. Mogen mannen die zich vrouw voelen, daar nu vrijelijk gebruik van maken? Over het omgekeerde, dames in herenreservaten gaat het merkwaardig genoeg niet. Ook hoort men de vrees dat dames met een mannenlichaam in heel veel sporten de top bereiken. Er zijn zelfs vrouwen die beweren dat de transgenderbeweging in de kern een aanval van mannen is op de verworvenheden die het feminisme hen gebracht heeft.

Toch gaat het om een klein probleem dat zich in de praktijk gemakkelijk laat oplossen, nu de wetgever het onderscheid tussen geslachtskenmerken en geslacht wil opheffen. Men hoeft alleen maar tegemoet te komen aan mensen die het vervelend vinden een geslachtsdeel in beeld te krijgen van een soort dat niet aan het eigen lichaam zit. In principe zou er niks tegen gemengd douchen moeten zijn maar het leidt bij velen toch tot een ongemakkelijk en zelfs onveilig gevoel. Dat komt door de seksualisering van het naakte lichaam, inherent aan onze cultuur. Sommige dames vinden het zelfs eng om op het toilet met een zich vrouw voelende man over cosmetica te keuvelen terwijl zij hun lippen stiften. Je weet nooit wat er gebeurt en een aanranding zit in een klein hoekje.

Wil men zulke mensen tegemoet komen, dan zouden ze toegang moeten hebben tot wc’s of doucheruimtes waar iedereen dezelfde geslachtskenmerken heeft. Het doet er niet toe of men zich man dan wel vrouw voelt. Het gaat er niet om wie je bent maar hoe je er aan de onderkant uitziet. Met andere woorden: op de deur staat: uitsluitend voor personen met een penis of uitsluitend toegankelijk voor personen met een vagina. Hun gender doet er niet toe. Wie dat op het toilet of bij de douches toch wil laten blijken, moet daarvoor andere maatregelen nemen, bijvoorbeeld door een baardje te nemen of juist een heel vrouwelijk kapsel. Zo gauw je maar goed beseft dat in onze moderne tijd geslacht en geslachtsdeel los van elkaar kunnen voorkomen, hoeft niemand zich ongezien of miskend te voelen in een omgeving waar men slechts óf de penis, óf de vagina gemeen heeft.

Hoe je dat met de sport moet oplossen, weet ik zo gauw niet. Misschien valt er op grond van lichaamsbouw iets te doen met handicaps zoals het golfen die kent.

Waar een wil is, is een weg. En als je tot de kern van een probleem doordringt, ligt de oplossing voor de hand.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

