Dit staat Amerika en de wereld te wachten als Trump vandaag weer president is Actueel • Vandaag • leestijd 6 minuten • 305 keer bekeken • bewaren

Zondagavond hield Donald Trump een feestelijke bijeenkomst om te vieren dat hij maandag opnieuw wordt ingezworen als de nieuwe president van de Verenigde Staten. Tijdens zijn toespraak kondigde hij aan op zijn eerste dag in het Witte Huis meer dan tweehonderd zogeheten executive orders te tekenen, opdrachten die Trump aan overheidsdiensten geeft zonder daarvoor eerst toestemming te vragen aan het Congres. Veel daarvan heeft hij gedurende de campagne al aangekondigd en het schetst een grimmig beeld van wat Amerika, en de rest van de wereld, te wachten staat.

Immigratie

Om te beginnen heeft Trump gezegd direct te beginnen met “het grootste deportatieprogramma in de geschiedenis van de Verenigde Staten”. Daarvoor is hij van plan direct na zijn aantreden een nationale grenscrisis uit te roepen en het leger in te zetten om de grens met Mexico af te sluiten. Amerikaanse media melden dat het team van Trump op zoek is naar een ziekte die heerst in Mexico, om dat als reden te gebruiken de grens hermetisch af te sluiten. Dat gebeurde voor het laatst tijdens de coronacrisis. Daarnaast heeft Trump gezegd de federale immigratiedienst langs kerken en scholen te sturen op jacht naar mensen zonder geldige verblijfsvergunning.

Ook zegt Trump direct een einde te willen maken aan het recht op een Amerikaans paspoort voor iedereen die op Amerikaans grondgebied wordt geboren. Dit is al 150 jaar lang een grondwettelijk recht, wat het voor Trump lastiger maakt om dit dreigement daadwerkelijk uit te voeren. Een grondwettelijk recht kan immers niet per presidentieel decreet ongedaan gemaakt worden. Ook de uitvoer van Trumps gewenste massadeportaties zijn niet zomaar uit te voeren. Logistiek is het een nachtmerrie, nog los van de miljarden dollars aan kosten die het met zich meebrengt en de vele rechtszaken die zullen worden aangespannen. Het dreigement van Trump lijkt in eerste instantie vooral bedoeld om zijn vaak racistische achterban tevreden te houden en angst aan te jagen bij een deel van de bevolking. De afgelopen maanden kwamen er al tal van verhalen naar buiten over mensen zonder verblijfsvergunning die al jaren in de VS wonen en werken en nu nauwelijks nog de straat op durven.

Import en export

“Tariffs” oftewel importtarieven, is volgens Trump het mooiste woord uit de Engelse taal. Hij schermt er al sinds zijn eerste presidentschap mee. Volgens Trump is het oneerlijk dat andere landen voor minimale tarieven hun goederen kunnen slijten in de Verenigde Staten, terwijl ze zelf niet genoeg Amerikaanse producten afnemen. Zijn achterban is lovend over de aangekondigde importtarieven, zonder schijnbaar te beseffen wat dit voor hen betekent.

Zo zegt Trump 10 procent extra te willen heffen op alle geïmporteerde goederen, 25 procent op producten uit Mexico en Canada en 60 procent op alles uit China. Andere landen, waaronder de Europese Unie hebben al aangekondigd in dat geval gelijke importtarieven te zullen hanteren op Amerikaanse goederen. Niet alleen betekent dit dat de Amerikaanse afzetmarkt kleiner wordt, het houdt ook in dat Amerikaanse bedrijven de verhoogde importtarieven zullen doorberekenen aan de consument waardoor de Amerikaanse burger dieper in de buidel zal moeten tasten.

Crpto Wilde Westen

Trump is van plan cryptocowboys ongekende vrijheid te geven. Techmiljardairs als Elon Musk hameren hier al langer op en Trump is voor hun avances gezwicht. Musk zelf staat vanaf maandag aan het hoofd van het nieuwe Department Of Government Efficiency, afgekort DOGE, precies zoals de door Musk stevig gepushte cryptomunt ook heet. Ook heeft Trump gezegd een nationale voorraad Bitcoin te willen inslaan, wat de waarde van die munt explosief zag stijgen.

Zelf heeft Trump ook door dat er met het cryptopiramidespel gouden bergen te winnen zijn. Vrijdag lanceerde Trump de $Trump memecoin, een digitale munt die Trump op papier direct tientallen miljarden dollars rijker maakten. Ook first lady Melania Trump lanceerde een eigen munt, de $Melania. Bij wet zijn presidenten verplicht al hun zakelijke belangen op te geven of te pauzeren zodra ze het Witte Huis betrekken. Ethici waarschuwen dat Trump (opnieuw) lak heeft aan de wet en zijn presidentschap misbruikt om er nog rijker van te worden. Ook Elon Musk zag de waarde van zijn munt tot astronomische hoogten stijgen. Mede daardoor werd hij na zijn verbintenis aan Trump de eerste mens ooit met een vermogen van meer dan 400 miljard dollar.

Klimaatcrisiskatalysator

Op de eerste dag van Trumps eerste presidentschap sleurde hij de Verenigde Staten uit het Klimaatakkoord van Parijs. In dat akkoord uit 2015 werd door meer dan 200 landen overeengekomen de gemiddelde stijging van de temperatuur op de planeet beneden de kritieke 1,5 graad Celsius te houden. Veel landen houden zich overigens totaal niet aan de afspraak de uitstoot te verminderen waardoor 2024 het eerste jaar was dat de gemiddelde temperatuurstijging al boven die 1,5 graad uitkwam.

Desondanks is het van cruciaal belang dat een groot industrieland als de Verenigde Staten zich aan het akkoord committeert om de klimaatcrisis niet volledig uit de hand te laten lopen. De komende vier jaar lijkt alle hoop daarop vervlogen. Nadat Joe Biden op zijn eerste dag als president weer toetrad tot het Klimaatakkoord, is Trump van plan direct weer te vertrekken. Ook heeft Joe Biden voor zijn vertrek uit het Witte Huis een verbod afgekondigd voor olieboringen in grote delen van de oceaan rond de VS, Trump heeft al laten weten daar direct weer mee te beginnen. Ook wil Trump bestaande projecten voor groene energie de nek om te draaien.

Gratie voor binnenlandse terroristen

6 januari 2021 is een zwarte dag in de recente geschiedenis van de Verenigde Staten. Die dag bestormden duizenden Trump-aanhangers het Capitool in een poging de verkiezingswinst van Joe Biden ongedaan te maken en Trump opnieuw in het zadel te helpen. Trumps vicepresident Mike Pence die zich wel aan het democratisch proces hield werd door de coupplegers met de dood bedreigd en kon ternauwernood vluchten.

Ruim 1500 coupplegers werden gearresteerd, zeker 600 daarvan veroordeeld vanwege de aanslag op het hart van de Amerikaanse democratie en op de machteloze politieagenten, waarvan ook enkele om het leven kwamen. De opgesloten terroristen zijn door Trump consistent “gijzelaars” genoemd. Hij is van plan ze op zijn eerste dag als president allemaal gratie te verlenen.

Zeg maar dag tegen diversiteit

Zoals bekend is de MAGA-beweging fel gekeerd tegen alles en iedereen die ook maar een klein beetje afwijkt van de witte, heteroseksuele norm. Overheidsprogramma’s die erop gericht zijn het systemisch racisme en seksisme terug te dringen en steun bieden aan vrouwen en etnische minderheden, worden door Trump meteen van tafel geveegd. In aanloop daarnaartoe hebben miljardairslijmballen als Mark Zuckerberg (Meta) en Jeff Bezos (Amazon) hun eigen beleid op dat gebied alvast geschrapt.

Ook het onderwijs kan zijn borst natmaken. In veel zuidelijke, lees Republikeinse staten, is al jaren een ware heksenjacht aan de gang op ongewenste boeken op scholen. Alles wat ook maar enigszins riekt naar “woke”, oftewel, elk boek over diversiteit, seksualiteit, vrouwenrechten, het slavernijverleden enzovoorts, werd verboden. Trump is van plan nog een stap verder te gaan en de subsidies aan scholen stop te zetten die de zogeheten critical race theory onderwijzen. Dat is een stroming die de effecten van ras en cultuur op iemands sociale status en kansen in de samenleving bestudeert in relatie tot rechten en macht. “Woke”, dus moet het weg.

Trump heeft herhaaldelijk gesproken over “transgender krankzinnigheid” op scholen en in de zorg. Onder Trump zal het vermoedelijk worden verboden op scholen aandacht te besteden aan transgenderisme, transgenderzorg zal worden afgeschaald of volledig stopgezet. Ook heeft Trump beloofd transgender vrouwen per wet te verbieden deel te nemen aan sport met andere vrouwen.