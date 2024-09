'Dit kabinet zit er straks 100 dagen en heeft nog helemaal niks gedaan' Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 211 keer bekeken • bewaren

Ook voor Peter Kee is inmiddels het politieke seizoen begonnen. Na een welverdiende vakantie met zijn vaste groep vrienden, een traditie die hij deelt met ex-premier Rutte, schuift hij weer aan bij De Nieuws BV om met Francisco van Jole van mening te verschillen over de politieke ontwikkelingen. Ze discussiëren net voordat Piter Omtzigt bekendmaakt dat hij zijn taken neerlegt wegens oververmoeidheid.

Allereerst gaat het over het rumoer binnen de VVD dat volgens de NOS bezworen zou zijn. Peter Kee hoort inderdaad minder geklaag in de wandelgangen. Er heerst ook rust want "Wilders leek wel 8 weken met vakantie". Alleen Omtzigt zorgt voor gedoe.

Van Jole constateert dat het rustig is omdat niemand iets doet. "Iedereen was met vakantie en de ambtenaren hebben deze zomerweken de plannen gemaakt bijgestaan door onervaren politici, behalve die van de VVD." Hij verwacht veel voortzetting van oud beleid op "een paar waterbommetjes na die voor veel rumoer gaan zorgen zodat niemand doorheeft wat de rest van de plannen inhoudt". Vooral de VVD heeft daar baat bij, volgens Van Jole die er op wijst dat migratie daarom ook steeds als hoofdonderwerp wordt opgevoerd. "Dat leidt de aandacht goed af."

Kee legt uit dat van het extraparlementaire karakter van het kabinet niet veel overblijft nu blijkt dat de coalitiepartijen in het parlement het regeerprogramma veel eerder in handen hebben dan de oppositie en zichzelf zo bevoordelen. "Het is gewoon een normaal kabinet."

Van Jole stelt dat er geen enkel zicht is op de onderlinge politieke uitruil. Hij wijst op de verrassende ontmoeting tussen Wilders en de Oekraïense president Zelensky. "Dat doet hij niet zo maar, daar is iets voor geruild met de andere partijen. Hij zet er immers bij zijn extreemrechtse vrienden z'n reputatie voor op het spel."

Kee stelt dat steeds duidelijker wordt dat de PVV alleen waarde hecht aan het migratieverhaal en dat de andere posten er minder toe doen. "Fleur Agema bindt in, Barry Madlener bindt in. Als je bedenkt dat bij de PVV niemand wat op eigen houtje mag doen dan is dit dus zijn beleid."

Volgens Van Jole heeft Wilders Faber op de post Asiel gezet met het idee dat hij haar tussentijds kan vervangen. "Dan kan hij laten zien dat hij hard ingrijpt als het beleid niet streng genoeg is. En dat geeft dan weer weken rumoer. Hij voert de Amerikaanse politiek van het spektakel. Heel de tijd moet er spektakel zijn. Nou zoiets past daar goed in. Ik zeg niet dat het gaat gebeuren."

Van Jole durft niets te voorspellen omdat er niet zoveel gebeurt. "Volgende week zijn de Algemene Beschouwingen en vlak daarna zit dit kabinet er al 100 dagen. Dat is altijd een afrekenmoment om te zien hoe het gaat. Nou, ze hebben nog steeds niks gedaan. Daar hadden we geen rekening meer gehouden. Ze gaan met vakantie, dat is wat ze doen."

Volgens Kee ligt de strakke regie bij de minister van Financiën "en die is van de VVD". HIj meent dat Schoof veel debattraining heeft ondergaan voor het komende debat. "Als ik de oppositie was zou ik niet op de personen spelen want daar houden kiezers niet van."