'Dit kabinet zit dichter bij Mussert dan bij Mandela'

'Het feit dat er momenteel meer camera’s op die zwijgende schoorsteen in het Vaticaan gericht staan dan op de etnische zuiveringen in Gaza zou reden genoeg moeten zijn om te zeggen: we geven het op met de mensheid’, zegt Pieter Derks in De Nieuws BV. ‘Als we het na duizenden jaren beschaving nog steeds moeten doen met Dick Schoof, dan gaat het nooit echt wat worden.’