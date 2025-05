Dit kabinet gaat over lijken, met de vergiftiging van de landbouw Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 51 keer bekeken • bewaren

Kitty Jong Voormalig vicevoorzitter FNV en portefeuillehouder arbeidsomstandigheden

Gruwelijk, er is geen ander woord voor. In de Volkskrant van 16 mei jl. staat opnieuw een indringend artikel over het gebruik van pesticiden in de Landbouw, onder de kop ‘Verbod pesticiden in landbouw? BBB wil eerst bewijs zien’. Kamerlid Pierik wordt aangehaald: ‘eventuele kleine gezondheidsrisico’s moeten worden afgewogen tegen de maatschappelijke kosten van een verbod op pesticiden’. De maatschappelijke kosten? Is dat de nieuwe term voor het binnenlopen van een relatief kleine groep mensen, die geld verdienen over de rug van werknemers en hun nabestaanden?

En eventuele kleine gezondheidsrisico’s?! Mag ik even een teiltje? Jaarlijks vallen er in Nederland ruim 4000 arbeidsdoden. Ieder jaar weer en het grootste deel daarvan zijn mensen die jarenlang gewerkt hebben met kankerverwekkende stoffen. Dat getal is de afgelopen decennia nauwelijks gedaald. Van de zogenoemde BRZO-bedrijven (bedrijven met een verhoogd risico op zware ongevallen) leeft maar ongeveer de helft de arbowet- en regelgeving na. En ze zijn in ‘goed’ gezelschap, want hetzelfde geldt voor het grootste deel van álle bedrijven, ook in de landbouw.

De lijst met feiten rond schadelijke arbeidsomstandigheden die mensenlevens kost, is te lang om op te noemen. We kennen bovendien een minimalisatieplicht, de plicht om schadelijke stoffen zoveel mogelijk te beperken naar de laatste stand van de wetenschap. En we kennen het voorzorgbeginsel: als een stof schadelijk is, maar er geen vergunning voor het gebruik ervan wordt afgegeven. En ook daar wordt de hand mee gelicht. Al jaren, met gedoogsteun van achtereenvolgende kabinetten. We waren het tij echter aan het keren, het geduld van de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de laatste kabinetten Rutte was op, de Arbeidsinspectie werd versterkt en het terugdringen van arbeidsdoden door blootstelling aan giftige stoffen werd beleid.

Totdat het hopelijk enige kabinet Schoof aantrad. Er wordt weer hartstochtelijk meegehuild met de krokodillentranen van ondernemers die klagen over de regeldruk. Er wordt twijfel gezaaid over de stand van de wetenschap, en de zorg voor veilige arbeidsomstandigheden dreigt opnieuw het onderspit te delven. De houding van regeringspartij en lobbyclub BBB is de bloody limit.

Al jaren stellen gerenommeerde instituten dat er een relatie is tussen het gebruik van glyfosaat en de ziekte van Parkinson, maar ook de relatie met kanker is waarschijnlijk. Als FNV protesteren we al tijden tegen het gebruik van glyfosaat in de landbouw. In gesprekken die ik daarover voerde met LTO werd het argument gehanteerd: ‘er is geen bewijs en de Ctgb heeft het middel toch toegelaten, en die hebben er toch verstand van?’ De exacte bewoordingen die door BBB wordt gebezigd. Nu blijkt dat het instituut dat er verstand van heeft, de risico’s op kanker systematisch heeft onderschat is geen reden voor BBB om van standpunt te veranderen. Joh.

In het artikel wordt overigens gesproken over spuitvrije zones rond dorpen, daar zijn CDA, CU en VVD een voorstander van, maar daar hebben de werknemers natuurlijk niets aan. Die werknemers zijn overigens meestal arbeidsmigranten. Is hun leven misschien nog weer iets minder waard? Is dat de reden dat dit zelfbenoemde kabinet voor hardwerkend Nederland (sic) er bewust voor kiest om zich niets gelegen te laten liggen aan de gezondheid van werkenden in ons land en in de bollenvelden?

Dit kabinet is als een curlingouder voor de werkgevers. Elk obstakel dat grof geld verdienen verhindert, wordt uit de weg geruimd. Ook al kost dit mensenlevens. En dan heb ik het nog niet eens over het feit dat veel ondernemers zorgen dat in een later stadium – als een (dodelijke) ziekte zich heeft openbaard – elke aansprakelijkheidstelling onmogelijk is gemaakt. En het gaat maar door. Op Schiphol wordt momenteel met actieve steun van dit kabinet onafhankelijk onderzoek naar de kankerwekkendheid van vliegtuiguitstoot gefrustreerd.

Ik ben er zo klaar mee. Dit kabinet gaat over lijken. Weg ermee.