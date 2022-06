'Dit kabinet doet niets aan de energiecrisis' Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 291 keer bekeken • bewaren

Kee & Van Jole bespreken de chaos rond Schiphol, Rutte die Groningen bezoekt en het gebrek aan actie van het kabinet in de energiecrisis.

Kee vertelt hoe Dick Benschop, president-directeur van Schiphol, zijn bezoek aan de Tweede Kamer goed voorbereid had. Zo werd net voor zijn komst bekendgemaakt dat er een akkoord was met de vakbonden over meer salaris voor het personeel. "Het parlement hield hij voor dat het nu eenmaal in het verleden de opdracht vanuit de overheid was geweest om de kosten te laten dalen en de winsten te laten stijgen."

Van Jole noemt het opvallend dat er nu plots brede steun is om de lage lonen aan te pakken. "Op het moment dat de vakantie van de beter gesitueerden in gevaar komt." Van Jole zet ook nog even uiteen dat Dick Benschop symbool is voor de invloed van de fossiele industrie op de politiek. "Begonnen als consultant voor Schiphol, staatssecretaris geweest in Paars I het kabinet dat zoveel dingenin gang heeft gezet waar we nu de nadelen van ondervinden, daarna president-directeur bij Shell en ervoor gezorgd dat de gasproductie werd opgevoerd terwijl de adviezen luidden dat ze juist naar beneden moest."

Daarna gaat het over het bezoek van Rutte aan Groningen. Van Jole: "Hij gaat ze verzekeren dat de productie niet opgevoerd zal worden. Dus dan weet je wel wat er gaat gebeuren."