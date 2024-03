Dit jaar maakten al 5000 migranten de gevaarlijke oversteek naar Engeland

De Britse conservatieve regering van premier Rishi Sunak slaat voortdurend wilde taal uit over harde maatregelen maar blijkt in de praktijk niet in staat het probleem daadwerkelijk aan te pakken, constateert de oppositie. Downing Street heeft al een tijd het bizarre plan om asielzoekers naar Rwanda te sturen maar krijgt dat niet van de grond, los van de vraag of het überhaupt zou werken. Groot-Brittannië dat als koloniale macht eeuwenlang ervaring heeft met het dumpen en veroorzaken van problemen op andere continenten, wordt fel bekritiseerd vanwege die aanpak. De regering van Sunak slaagt er, ondanks veel steun van de Franse autoriteiten, ook niet in het aantal landingen tegen te gaan.