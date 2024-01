‘Dit jaar grote kans op extreemrechtse leiders in Europa en daarbuiten’

In 2024 gaat meer dan de helft van de wereldbevolking naar de stembus. Wat staat ons te wachten? Druktemaker Lisa Loeb is er bij De Nieuws BV niet gerust op. Het volk heeft het immers lang niet overal voor het zeggen. “Zo heeft Poetin zijn tegenstanders opgesloten of verboden mee te doen aan de verkiezingen. En in Amerika is de kans groot dat Trump opnieuw president wordt, ondanks dat hij de vorige verkiezingen probeerde te stelen en er meerdere rechtszaken tegen hem lopen. We kunnen ons opmaken voor een politieke achtbaan met een grote kans op extreemrechtse leiders in Europa en daarbuiten.”