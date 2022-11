'Dit is wie wij zijn: voor gelijke rechten, maar ook voor vloeibaar gas'

Nederlanders moeten een noodpakket in huis hebben. Dat vindt het kabinet. Zo’n pakket moet allerlei voorwerpen bevatten om in elk geval 48 uur te kunnen overleven in het geval van bijvoorbeeld een alles ontwrichtende aanslag. Te denken valt aan een voorraad water, waxinelichtjes, waterdicht verpakte lucifers, een radio die is afgestemd op de rampenzender.