Dit is waarom mensen geen kinderen meer willen, en het is niet de extreemrechtse lulkoek

Een nieuw rapport van de VN onthult de werkelijke oorzaken achter dalende geboortecijfers wereldwijd, en het heeft niets te maken met wat extreemrechtse politici beweren. Terwijl regeringen in landen als de VS en Hongarije beweren dat mensen (lees: de witte, autochtone bevolking) simpelweg geen kinderen meer willen, toont onderzoek van het VN Bevolkingsfonds (UNFPA) aan dat de meeste mensen wel degelijk kinderen wensen, maar worden tegengehouden door praktische obstakels.

Het YouGov-onderzoek , uitgevoerd in 14 landen, laat zien dat bijna een vijfde van de mensen niet het gewenste aantal kinderen heeft. Geld blijkt de grootste boosdoener: 39 procent van de ondervraagden zegt dat financiële beperkingen hen ervan weerhoudt het gewenste aantal kinderen te krijgen. Andere belangrijke factoren zijn werkzekerheid, dure huisvesting, zorgen over de toekomst van de wereld en het ontbreken van een geschikte partner.

"Het probleem is gebrek aan keuze, niet aan verlangen," zegt Dr. Natalia Kanem, directeur van UNFPA. Vrouwen hebben het extra zwaar: zij noemen tweemaal zo vaak als mannen de ongelijke verdeling van huishoudelijke taken als belemmering. Zowel mannen als vrouwen geven aan dat angst voor de toekomst - inclusief klimaatverandering en conflicten - hen doet besluiten minder kinderen te nemen.

Het rapport waarschuwt dat noch dwangmaatregelen (zoals beperkingen op anticonceptie en abortus) noch financiële prikkels zoals de voorgestelde Amerikaanse 'babybonus' van 5.000 dollar daadwerkelijk helpen. Sterker nog, wanneer mensen het gevoel hebben dat hun reproductieve keuzes worden gestuurd, krijgen ze juist minder kinderen. De echte oplossing ligt volgens de VN in betaald ouderschapsverlof, betaalbare vruchtbaarheidszorg en ondersteunende partners, niet in de leugens die extreemrechts verspreidt over een vermeende afkeer van ouderschap.