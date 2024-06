Dit is waarom je tijdens een onweersbui maar beter niet onder een paraplu kunt schuilen

In de Chinese provincie Liaoning zijn twee voetgangers vol getroffen door bliksem. Het schokkende incident werd vastgelegd op camera. Het tweetal liep op dat moment onder een paraplu om te schuilen voor het noodweer.

De inslag vond plaats tijdens een plotselinge onweersbui, waardoor veel mensen totaal verrast werden. Ooggetuigen beschreven een verblindende flits en een luide knal toen de bliksem insloeg. Op de beelden is te zien hoe de paraplu in één klap compleet vernietigd wordt, waarna de twee tegen de straatstenen worden geslagen. Wonderwel hielden beiden er slechts lichte verwondingen aan over.