In een snel veranderende digitale wereld ligt de tijd dat je onschuldige foto’s van je kinderen op sociale media kon plempen inmiddels wel achter ons, mocht die tijd er ooit geweest zijn. Met geavanceerde AI-technologie die zelfs pas in de kinderschoenen staat, ben je de regie over die afbeeldingen snel kwijt. Wat dat voor gevolgen kan hebben, maakt Deutsche Telekom in een nieuwe advertentie pijnlijk zichtbaar.