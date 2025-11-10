Dit is uw land, AI-racisme in de hitlijsten en traangas op straat Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

Hetty ten Holt Schrijver, communicatieadviseur en activist Persoon volgen

Ik ben al langere tijd niet bepaald trots op Nederland. Vanwege onze onverminderde steun aan Israëls genocide met onder andere de export van F35-onderdelen, waar de staat tot aan de Hoge Raad voor wilde vechten. Vanwege de Kamermeerderheid die stemde tégen opname van het abortusrecht in de EU-grondrechten. Vanwege de recente verkiezingsuitslag waarbij er nog maar 27 zetels naar partijen gingen die volgens een toets van de Nederlandse Orde van Advocaten de rechtsstaat respecteren. Je zou haast kunnen zeggen dat ik een bezorgde burger ben die zich niet meer thuis voelt in Nederland.

Afgelopen week werd me weer eens pijnlijk duidelijk waar Nederland staat. Het was de week waarin demissionair minister van Buitenlandse Zaken Van Weel naar Israël reisde om Trumps zogenaamde vredesplan voor Gaza te bespreken (een plan dat door meer dan 70 Amerikaanse burgerrechtenorganisaties wordt veroordeeld als ‘ethnic cleansing’). De week waarin demissionair minister van Justitie Van Oosten aankondigde dat de politie gaat experimenteren met traangas in waterkanonnen en pepperspray met 6-7 meter bereik.

In dezelfde week bereikte een nieuw liedje de hitlijsten op Spotify. Alleen de titel maakt je al dieptreurig: ‘Wij zeggen nee, nee, nee tegen een azc’. Maar het allertreurigst werd ik niet eens van het lied zelf, maar van de maker. Het lied is namelijk niet gemaakt door een mens maar gegenereerd door AI. Bedenk eens wat dat betekent: ergens in Nederland woont iemand met xenofobe en racistische ideeën, die vluchtelingen de schuld geeft van alles en die kennelijk heel boos is. Maar die niet de creatieve inspanning wil verrichten om daar zelf een lied over te maken.

En opeens vond ik dit zo’n treffende beschrijving van Nederland op dit moment: een land vol haat, racisme en onrecht en zonder enige creativiteit voor het bedenken van echte oplossingen. In dat opzicht verdient het lied bijna een nummer 1 notering.

Gelukkig proberen de Dolle Mina’s daar een stokje voor te steken. Zij roepen iedereen op om massaal een ander nummer - ‘Vrijheid, Gelijkheid, Zusterschap’ van Sofie Straat - te gaan streamen. En dat heeft effect want gister schopte Straat het racistische ai-nummer uit de top-3.

Dat lijkt goed nieuws, maar om gehoor te geven aan de oproep moet je wel gebruikmaken van Spotify, een platform dat door veel luisteraars en artiesten geboycot wordt vanwege de miljoeneninvestering van Spotify-topman Daniel Ek in een militaire AI- en dronefabrikant. Alhoewel ik fan ben van Sofie Straat, ben ik dus zelf niet massaal haar nummer aan het streamen.

Wel blijf ik op andere manieren protesteren voor een rechtvaardiger wereld: door te schrijven, door in te spreken bij de gemeente en door op straat te demonstreren. Al werd me deze week ook duidelijk dat dat laatste binnenkort nóg gevaarlijker wordt. Bij mijn laatste arrestatie, na afloop van een vreedzaam protest, maakten de politieagenten die mijn tas doorzochten grappen over wat ik wel niet allemaal bij me had. Een regenpak onder andere, waar ze graag een gaatje in wilden maken. Het zou goed kunnen dat ze de volgende keer ook een gasmasker aantreffen.