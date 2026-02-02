De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Dit is Nederland: beveiliger dwingt vluchteling om zijn schoenen te kussen

Een beveiliger van het asielzoekerscentrum in Budel heeft een vluchteling gedwongen om zijn voeten te kussen. Hoewel de vernedering al 2,5 jaar geleden plaatsvond, komt het incident nu pas naar buiten. Er circuleren online beelden van de mensonterende actie. Het AD beschrijft de video:

“De asielzoeker doet met zichtbare tegenzin wat hem gevraagd wordt en kust - met een witte zakdoek ertussen - de zwarte werkschoen van de beveiliger. Je hoort omstanders lachen.”