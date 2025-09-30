Dit is geen vredesplan maar een eenzijdig dictaat Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 944 keer bekeken • bewaren

Zuid-Afrikanen met een goed geheugen komt dit alles bekend voor: dat worden Bantoestans.

Geen wonder dat Netanyahu te spreken is over het zogenaamde vredesplan voor het Midden-Oosten van Trump. Voor de Palestijnen betekent het de bitterste nederlaag sinds de Nakba. Hun toch al niet florissante positie op de West Bank is de laatste twee jaar nog eens ernstig verzwakt. Gaza ligt er totaal verwoest en verarmd bij. Een groot aantal islamitische staten waaronder niet alleen Saoedi-Arabië, Jordanië de Emiraten en Egypte maar ook Turkije, Qatar, Indonesië en Pakistan steunen het plan. Daarmee hebben zij in feite hun handen van de Palestijnen afgetrokken.

Het plan is boven hun hoofd door Trump en Netanyahu bekokstoofd. Geen enkele inwoner van de West Bank of Gaza is bij de onderhandelingen betrokken. Leden van Hamas redden het vege lijf als alle gijzelaars worden vrijgelaten en de wapens ingeleverd.

De Palestijnse Autoriteit wordt misschien een beetje bij het bestuur van Gaza betrokken als ze erg haar best doet en een intern hervormingsproces doormaakt.

Israël heeft beloofd de troepen geleidelijk uit de Gazastrook terug te trekken. De inwoners wordt een vorm van zelfbestuur in het vooruitzicht gesteld maar over het hoe en wat bestaat nog veel onduidelijkheid. Dat het een Palestijnse staat zal zijn is hoogst onwaarschijnlijk.

Zuid-Afrikanen met een goed geheugen komt dit alles bekend voor: dat worden Bantoestans. Het apartheidsregime wees de Afrikaanse volkeren destijds "thuislanden" toe. Ze kregen op den duur zelfs "onafhankelijkheid". Daardoor kon het regime onwelgevallige elementen en ongewenste migratie gemakkelijk tegengaan. Je liep altijd kans naar je zogenaamde onafhankelijke thuisland te worden uitgewezen. Zo wordt met dit vredesakkoord de nachtmerrie van de BDS-beweging inderdaad verwezenlijkt: tussen de rivier en de zee ontstaat een apartheidsstaat met een paar reservaten voor de Palestijnen. Israël zal ze willen gebruiken als heloten in hun bedrijfsleven zoals dat destijds ook met de zwarte Zuid-Afrikanen gebeurde

Als Hamas zichzelf niet ontmantelt, gaat de oorlog in zijn volledige omvang en wreedheid door. Netanyahu en Trump zullen dit rechtvaardigen met de conclusie dat de Palestijnen het er zelf naar hebben gemaakt.

Dit zogenaamde vredesvoorstel doet denken aan de vrede van Versailles uit 1919, waarbij de geallieerden onderling de voorwaarden formuleerden, waarna Duitsland moest tekenen bij het kruisje. Bij die onderhandelingen is de Egyptische delegatie overigens buiten de deur gezet ondanks alles beloftes die Engeland en Frankrijk aan de Arabieren gedaan hadden voor hun bijdrage aan de oorlog, maar dat is een ander verhaal. Een verhaal overigens dat men zich in het Midden-Oosten veel beter herinnert dan bij ons.

De Palestijnen staan alleen nu zoveel islamitische regeringen hen in de kou laten staan. Daarbij is het belangrijk te beseffen dat het bijna steeds gaat over autoritaire regimes die op geen enkele wijze de publieke opinie in hun landen vertegenwoordigen. Daarom zal deze nederlaag van de Palestijnen juist door de gewone mensen pijnlijk worden gevoeld en vergeleken met hoe zij er zelf aan toe zijn onder de dictatuur in hun eigen land. Niemand mag de betekenis van deze veenbrand onderschatten.

Dit is geen dag voor optimisme of voor juichtonen hoe voorzichtig ook. Wie denkt dat dit dagen van hoop zijn, is naïef, onwetend of kandidaat voor de Nobelprijs Zelfbedrog.

