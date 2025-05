Dit is een vakantiekabinet dat weinig uitvoert

Kee & Van Jole bespreken zelfs tijdens het reces de politieke ontwikkelingen in Den Haag. Kee vindt het goed dat de politiek even uitrust na zo'n hectische periode maar Van Jole ziet dat heel anders. "Dit kabinet houdt eigenlijk altijd vakantie. Er komt weinig uit. Ze doen net als Wilders, die is ook vaak op vakantie in het buitenland. Het is eigenlijk een vakantiekabinet. Het enige werk dat ze hebben is ruzie met elkaar maken."