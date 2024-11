‘Dit is een kabinet vol middelbare scholieren’

De strategie ‘Bestrijding Antisemitisme’ van het kabinet leest als een werkstuk van middelbare scholieren die les hebben gehad van een docent maatschappijleer die een hekel had aan sociologie, aldus Druktemaker Massih Hutak bij De Nieuws BV. “Hetzelfde kabinet dat een paar weken geleden in een volledig wit gezelschap besloot dat er geen sprake is van racisme, wil nu een integrale bestrijding tégen racisme. Moet je je voorstellen dat in een kabinet van alleen maar mannen en slechts één vrouw precies die ene vrouw opstapt vanwege seksisme en dat die mannen dan onderling besluiten dat er geen sprake was van seksisme. En dat diezelfde mannen vervolgens komen met een strategie om seksisme te bestrijden.”