Dit is de video uit Shanghai waar het Chinees regime bang voor is

Een video die laat zien welke mensonterende gevolgen de lockdown in Shanghai met zich meebrengt, zorgde dit weekend voor grote ophef in China. De video ging zo snel rond op sociale media dat de strenge staatscensuur het lange tijd niet voor elkaar kreeg die te verwijderen. De repressieve Chinese overheid probeert met man en macht te voorkomen dat de buitenwereld lucht krijgt van wat zich in het land afspeelt.

De video heeft de titel Stemmen van april. We zien overwegend zwart-wit beelden van een verlaten Shanghai, met daaronder stemmen van mensen die naar lockdownfaciliteiten zijn afgevoerd. In beeld verschijnt steeds het aantal coronabesmettingen op dat moment. Zo wordt de video een tijdsdocument van de nieuwe zeer strenge lockdown die op 28 maart werd ingesteld nadat slechts een handjevol mensen positief testte.

China houdt vol dat de bewoners voor hun eigen bestwil naar zogenaamde quarantainehotels worden overgebracht en dat dit op vrijwillige basis is. Eerder al doken er beelden op waarop te zien was hoe burgers met geweld uit hun woningen werden gehaald. De stemmen onder deze nieuwe video maken duidelijk dat de bewoners van Shanghai honger lijden, hoe er een medicijnentekort is, hoe medische zorg ernstig tekort schiet. Behalve de wanhoop van de burgers in quarantaine, is ook te horen hoe de lokale bestuurders zelf met de handen in het haar zitten. Pijnlijk is het geluid van een huilende baby die bij zijn ouders wordt weggehaald.